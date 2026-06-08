Турция отрицает преследование самолетов с министрами ЕС

В понедельник Турция отвергла обвинения в том, что турецкие истребители преследовали самолеты, на борту которых находились министр обороны Греции Никос Дендиас и европейские министры, назвав эти обвинения "абсолютно ложными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Turkiye Today.

В своем заявлении Управление по связям Турции сообщило, что 7 июня два турецких истребителя F-16 были подняты в воздух с территории Турецкой Республики Северного Кипра (ТРПК) после того, как четыре из шести самолетов, летевших между Грецией и греко-кипрской администрацией, вошли в воздушное пространство ТРПК.

По словам Управления, истребители F-16 находились в ТРПК в режиме боевой готовности и были немедленно задействованы в качестве превентивной меры.

Согласно заявлению, турецкие самолеты выполнили свою миссию полностью в пределах воздушного пространства ТРПК и не преследовали самолет, на борту которого находились должностные лица.

Управление по вопросам коммуникаций заявило, что турецкие истребители не входили в воздушное пространство греческой части Кипра во время операции.

"Самолеты выполняли свою задачу в пределах воздушного пространства ТРПК, не нарушали воздушное пространство Администрации греков-киприотов и не препятствовали упомянутым самолетам", – говорится в заявлении.

Управление отметило, что сообщения о якобы преследовании турецкими самолетами самолетов, на борту которых находились Дендиас и европейские министры, были распространены некоторыми СМИ, а впоследствии – в социальных сетях.

Оно также отвергло утверждения о том, что турецкие самолеты нарушили воздушное пространство Греции.

Правительство Кипра ранее обвинило Турцию в попытке помешать полетам самолетов, на борту которых находились министры обороны стран ЕС, направлявшиеся на саммит в Никосию.

Напомним, что Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись туда после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией. На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция.