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ЗМІ: Білорусь затримала литовського священника старообрядців під час богослужіння

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 11:11 — Уляна Кричковська

У Білорусі затримали литовського священника старообрядців під час того, як він проводив богослужіння.

Про це LRT повідомив обізнаний співрозмовник, пише "Європейська правда". 

За словами співрозмовника, інцидент стався у селі Кукляни Паставського району Білорусі.

"Він проводив богослужіння, коли прибула поліція і заарештувала його", – сказав він.

​Священника, якого ідентифікували як М. Р., затримали під час богослужіння, коли він перебував у Білорусі з метою участі в заходах місцевої громади.

​За повідомленнями, затримання пов’язане із звинуваченнями у "підробці документів" під час спроби зареєструвати релігійну громаду.

Міністерство закордонних справ заявило, що посольство Литви в Білорусі було поінформоване про затримання, але не може розкрити особу затриманого.

Наприкінці травня литовська Державна служба прикордонної охорони (VSAT) не допустила до Литви 38 мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі через підземний тунель. 

​Раніше у травні у литовському місті Кальварія, на шляху до Польщі, прикордонники затримали громадянку Латвії, яка незаконно перевозила у своєму автомобілі мігрантів з сусідньої країни.

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