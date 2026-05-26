У Литві завернули 38 мігрантів, які прорили тунель під кордоном з Білоруссю

Литовська Державна служба прикордонної охорони (VSAT) повідомила у вівторок, що її співробітники не допустили до Литви 38 мігрантів, які намагалися потрапити до країни з Білорусі через підземний тунель.

36 чоловіків і дві жінки, які представилися громадянами Афганістану та Ірану, спробували потрапити до Литви в понеділок вночі, вийшовши з тунелю в Шальчинінкському районі.

Прикордонники переслідували мігрантів у темному лісі, і врешті-решт їх затримали. Деякі з іноземців мали документи, що посвідчують особу.

Відправляючи мігрантів назад, співробітники VSAT, як зазвичай, пропонували їм гуманітарні набори з їжею та речами для перебування на відкритому повітрі. Більшість з них не взяли ці набори.

Мігранти намагалися потрапити до Литви з Білорусі через раніше викопані тунелі – 6 квітня у Вільнюському районі та 6 травня у Вільнюському районі.

Литовська Служба державної безпеки заявляє, що такі тунелі викопуються, а мігранти намагаються пролізти до Литви через них "не без відома білоруських посадовців".

Загалом цього року 763 мігранти намагалися потрапити до Литви з Білорусі в несанкціонованих місцях, 194 – до Польщі та майже 4 тисячі – до Латвії.

З початку міграційної кризи литовські прикордонники затримали понад 25 тисяч іноземців, які намагалися незаконно потрапити до країни.

Наплив мігрантів до східних країн ЄС з Білорусі почався у 2021 році, і Захід звинувачує мінський режим в його організації.

Раніше у травні у литовському місті Кальварія, на шляху до Польщі, прикордонники затримали громадянку Латвії, яка незаконно перевозила у своєму автомобілі мігрантів з сусідньої країни.

Нагадаємо, у Польщі біля кордону з Білоруссю виявили підземний тунель, яким скористалися 180 мігрантів.