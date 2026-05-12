У Литві затримали жінку, яка незаконно перевозила мігрантів

У литовському місті Кальварія, на шляху до Польщі, прикордонники затримали громадянку Латвії, яка незаконно перевозила у своєму автомобілі з сусідньої країни мігрантів.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, жінка перевозила чотирьох мігрантів, усі – громадяни Афганістану.

62-річна громадянка Латвії пред’явила свої дійсні документи, що посвідчують особу. Тим часом, як зазначається, троє чоловіків, які сиділи на задньому сидінні, не мали документів, але назвалися громадянами Афганістану віком 21, 22 та 43 роки. Четвертого чоловіка знайшли у багажнику.

Як повідомила Державна прикордонна служба (VSAT), прикордонник, який того дня не був на службі, повідомив про інцидент своїм колегам телефоном, і вони прибули на вказане місце за кілька хвилин.

Водійку та її чотирьох пасажирів затримали та доставили до прикордонного посту в Кальварії. Особи трьох іноземців було підтверджено за фотографіями афганських паспортів, знайдених у їхніх мобільних телефонах; четвертий паспорта не мав.

Жінка пояснила, що погодилася перевезти мігрантів до литовсько-польського кордону. За кожного з них вона мала отримати 850 євро. За попередньою інформацією, іноземці з Афганістану прилетіли до Білорусі, звідки незаконно перетнули кордон і опинилися в Латвії.

У грудні іспанська поліція ліквідувала злочинне угруповання, яке звинувачується у нелегальному ввезенні сотень іноземних мігрантів для роботи на фермах у східній Іспанії в умовах, які Міністерство внутрішніх справ країни назвало нелюдськими.

У березні бельгійська поліція ліквідувала мережу з незаконного перевезення мігрантів, яка діяла на території трьох країн.