СМИ: Беларусь задержала литовского священника старообрядцев во время богослужения

В Беларуси задержали литовского священника старообрядцев во время проведения им богослужения.

[ИСТОЧНИК]Об этом LRT сообщил осведомленный собеседник, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, инцидент произошел в деревне Кукляны Паставского района Беларуси.

"Он проводил богослужение, когда прибыла полиция и арестовала его", – сказал он.

Священника, которого идентифицировали как М. Р., задержали во время богослужения, когда он находился в Беларуси с целью участия в мероприятиях местной общины.

По сообщениям, задержание связано с обвинениями в "подделке документов" при попытке зарегистрировать религиозную общину.

Министерство иностранных дел заявило, что посольство Литвы в Беларуси было проинформировано о задержании, но не может раскрыть личность задержанного.

В конце мая литовская Государственная служба пограничной охраны (VSAT) не допустила в Литву 38 мигрантов, которые пытались попасть в страну из Беларуси через подземный туннель.

Ранее в мае в литовском городе Кальвария, по пути в Польшу, пограничники задержали гражданку Латвии, которая незаконно перевозила в своем автомобиле мигрантов из соседней страны.