Бельгія запровадить плату за користування дорогами

Бельгійський уряд планує запровадити обов’язкову плату за користування автомагістралями та регіональними дорогами, нові правила стосуватимуться як іноземців, так і громадян країни.

Про це повідомила агенція Belga News, передає "Європейська правда".

Очікується, що з 1 травня в Бельгії діятиме віньєтка – грошовий збір за користування дорогами – після того, як три автономні регіони досягнуть остаточної згоди щодо змін.

Дорожню віньєтку буде запроваджено завдяки угоді про співпрацю між Фландрією, Валлонією та Брюсселем. За даними ЗМІ, єдине, що залишилося для обговорення, стосується розподілу витрат, і очікується, що система буде представлена ​​найближчим часом.

Сума збору залежатиме від викидів CO₂ транспортного засобу. Для автомобілів з нульовим рівнем викидів віньєтка коштуватиме 90 євро на рік; для найбільш забруднювальних транспортних засобів – 125 євро. Власники авто, що відповідають щонайменше євронормі викидів 4, платитимуть 100 євро. Віньєтку також можна буде придбати на день, десять днів, місяць або два місяці.

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