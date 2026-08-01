У США розбився винищувач F-35

Винищувач F-35B зазнав авіакатастрофи в Сан-Дієго у п’ятницю, спричинивши пожежу на авіабазі Мірамар.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NBC News.

Літак F-35B, приписаний до 3-го авіаційного крила морської піхоти 11-ї авіаційної групи Корпусу морської піхоти, розбився на авіабазі Мірамар у п’ятницю вранці за місцевим часом, повідомив речник бази. За його словами, падіння спричинило пожежу на полі в межах бази.

На кадрах із місця події видно, імовірно, обвуглений F-35B, оповитий димом і оточений випаленою травою. Що саме спричинило аварію, наразі невідомо.

JUST IN: An F-35 caught fire after a mishap at Marine Corps Air Station Miramar in San Diego on Friday morning. Emergency crews responded to heavy smoke around 10 a.m. Cause under investigation.



– FOX 5 pic.twitter.com/oDthXqbQRf – Open Source Intel (@Osint613) July 31, 2026

Пілот катапультувався і його доставили до медичного закладу для обстеження та лікування травм, які, за попередньою інформацією, не загрожують життю. Стан військового льотчика оцінюється як стабільний.

Речник Корпусу морської піхоти у своїй заяві описав аварію як "інцидент класу А" – це найсерйозніша категорія серед військових та федеральних надзвичайних подій.

Винщувач F-35B – це одномісний літак короткого зльоту та вертикальної посадки з технологією "стелс". Він здатен розганятися до 1930 км/год. Ціна F-35B разом із запчастинами та обслуговуванням становить $135,8 млн, згідно з даними Center for Arms Control and Non-Proliferation.

11-та авіаційна група Корпусу морської піхоти забезпечує наступальні дії, протиповітряну оборону та повітряну розвідку для військових місій США, а також навчає пілотів-винищувачів Морської піхоти та ВМС США.

Нагадаємо, всередині червня на базі ВПС США Едвардс у південній Каліфорнії у невдовзі після зльоту розбився бомбардувальник B-52, у результаті чого загинули всі вісім осіб, що перебували на борту.

Також в червні США вперше втратили вертоліт Apache біля Ормузької протоки.