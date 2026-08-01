Зеленський заявив про лише 1 збиту балістичну ракету та звернувся до партнерів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 1 серпня через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським повітряним силам вдалося збити лише 1 з 27 російських балістичних ракет, та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці.

Про це, як пише "Європейська правда", президент повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, та 185 ударних дронів різних типів.

"Головна ціль – Київ. Але били й по Дніпровщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до "петріотів", – написав Зеленський.

Саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики, додав президент, лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя.

"Дуже важливо, щоб партнери почули, що ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", – написав Зеленський.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.

За повідомленням The Atlantic, під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня президент Володимир Зеленський попросив надати Україні дозвіл використовувати систему Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

На початку липня на полях саміту НАТО президент США сказав Зеленському, що Штати нададуть Україні право виготовляти ракети до Patriot.

Пізніше Трамп пояснив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.