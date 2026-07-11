У Польщі з рейсу до Хорватії зняли групу жінок, які летіли на дівич-вечір і влаштували дебош

У Польщі стався інцидент у літаку, який мав здійснити рейс із Вроцлава до хорватського міста Задар: група жінок порушувала порядок на борту та не виконувала вказівок екіпажу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як повідомила Прикордонна служба, п’ять пасажирок не виконували вказівок персоналу, порушували порядок та вступали в суперечки з іншими особами.

На місце події було направлено співробітників Спеціальної групи швидкого реагування Прикордонної служби. Усі жінки були виведені з літака під наглядом співробітників у формі.

Поведінка пасажирок викликала підозру, що вони могли раніше вживати алкоголь. Проведена перевірка показала, що три з п’яти жінок перебували під його впливом.

Пасажирок оштрафували. Капітан літака також прийняв рішення відмовити їм у перевезенні. Жінок викреслили зі списку пасажирів, через що вони не вилетіли до Хорватії.

За словами присутніх на місці, напружена атмосфера панувала ще до посадки в літак. Група жінок, ймовірно, подорожувала до Хорватії з нагоди дівич-вечора.

Нагадаємо, у червні двох пасажирок із Білорусі заарештували за недисципліновану поведінку під час польоту з Варшави до Ханьї та за напад на поліцейського.

У травні у Німеччині п'яний пасажир влаштував на рейсі з Берліна до Аліканте заворушення, через які літак був змушений здійснити аварійну посадку в аеропорту Карлсруе/Баден-Баден.

Нещодавно генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що аеропортам слід заборонити подавати алкоголь пасажирам перед ранковими рейсами, щоб зменшити кількість пасажирів, які порушують порядок на борту літаків.