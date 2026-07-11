Министр обороны Польши в субботу посетит Волынскую область

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу, 11 июля, посетит украинскую Волынскую область, чтобы принять участие в мероприятиях по почте памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский министр написал в своем Х.

Глава оборонного ведомства Польши отметил, что хочет почтить память жертв Волынской трагедии.

"Уже много лет подряд луцкий епископ Виталий Скомаровский организует там траурные торжества. Наши мысли и молитвы будут со всеми, кто погиб только потому, что был поляком. Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде", – добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия заинтересована в раздувании эмоций вокруг польско-украинских исторических споров.

Президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Каролем Навроцким на саммите НАТО в Анкаре. Он назвал эту встречу важной и конструктивной.