В Греції затримали підозрюваних в нападах на будинки членів керівної партії

Поліція Греції заарештувала трьох підозрюваних у зв’язку зі смертоносними нападами із застосуванням запалювальних бомб, скоєними на початку цього місяця на будинки членів керівної партії "Нова демократія" у північному місті Салоніки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

За даними грецьких правоохоронців, арешти були здійснені в ході антитерористичних операцій у Салоніках та на південному острові Крит; при цьому триває подальше розслідування.

В результаті нападів 1 липня із застосуванням саморобних вибухових пристроїв, виготовлених із газових балонів для кемпінгу, одна людина загинула, а троє отримали поранення.

Влада повідомила, що 26-річну жінку заарештували в критському місті Ханья. Поліція охарактеризувала її як особу, що має зв’язки з грецьким анархістським рухом, і заявила, що, ймовірно, вона прибула на Крит, намагаючись сховатися від слідчих.

У цьому північному місті було заарештовано 29-річного чоловіка, якого поліція також охарактеризувала як фігуру, що посідає чільне місце в анархістських колах Салонік. Поліція повідомила, що його раніше затримували для допиту у 2015 році та знову на початку цього року.

Слідчі вважають, що ці двоє підозрюваних причетні до третього з трьох нападів, скоєних того ранку, в результаті якого була вбита Вагія Нестора, мати кандидатки в депутати від партії "Нова демократія" Афродіті Нестори.

Третім підозрюваним є власник будинку, куди, як припускають, двоє підозрюваних попрямували після нападу, повідомила поліція.

За даними слідства, напади, судячи з усього, скоювали різні групи: одна група відповідальна за перші два інциденти, а інша – за третій, що призвів до загибелі людини.

Поліція повідомила, що серед доказів, які допомогли встановити особи підозрюваних, були записи з камер відеоспостереження та інші дані, що свідчать про те, що вони відвідували цей район щонайменше за день до нападу з метою розвідки та підготовки операції.

Після серії нападів партія "Нова демократія" закликала своїх прихильників вийти на вулиці з протестом.