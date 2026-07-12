В Греции предъявили обвинения подозреваемым в нападениях на дома членов правящей партии

В Греции прокурор предъявил обвинения по пяти пунктам уголовного дела в отношении трех человек, арестованных в связи с недавним поджогом в Салониках семейного дома Афродиты Нестори, представительницы правящей партии "Новая демократия" и бывшей кандидатки в депутаты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Обвинения предъявлены по пяти пунктам уголовного дела, включая умышленное убийство – как совершенное, так и покушение на него, – а также членство в террористической организации.

В субботу трое подозреваемых предстали перед прокурором в связи с поджогом, совершенным 1 июля в семейном доме Несторы, в результате которого погибла ее 75-летняя мать Вагия Нестора, а ее отец и еще двое жильцов многоквартирного дома получили ранения.

Подозреваемые – двое мужчин в возрасте 29 и 24 лет и 26-летняя женщина.

По данным антитеррористического подразделения Греции, результаты расследования и записи камер видеонаблюдения позволили установить личности 29-летнего мужчины и 26-летней женщины как вероятных исполнителей нападения со смертельным исходом.

24-летнего мужчину обвиняют в том, что он разрешил этой паре использовать свою квартиру в качестве оперативной базы и укрытия.

Власти развернули значительные полицейские силы в здании суда в Салониках и вокруг него, где собрались участники анархистского движения в ответ на призыв к проведению демонстрации, распространенный в интернете.