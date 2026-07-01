У Греції внаслідок трьох нападів із застосуванням запалювальних бомб, скоєних до світанку і, судячи з усього, спрямованих проти будинків членів керівної консервативної партії "Нова демократія", п’ятеро людей були госпіталізовані.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Напади, що сталися між 4:00 і 4:45 ранку поблизу багатоквартирних будинків у північному грецькому місті Салоніки, були скоєні з використанням саморобних вибухових пристроїв, виготовлених із газових балонів для кемпінгу.

За даними поліції, усі постраждалі отримали травми внаслідок останнього з трьох нападів, під час якого було підпалено автомобілі та мотоцикли.

За наявними даними, один з автомобілів належав кандидатці в депутати від партії "Нова демократія". Як повідомила поліція, кандидатка отримала опіки, а її мати була госпіталізована до відділення інтенсивної терапії з опіками.

Ще троє мешканців багатоквартирного будинку були госпіталізовані з діагнозом "отруєння димом", повідомила поліція.

Напади з боку невідомих грецьких радикальних угруповань на символи влади або власність політиків, співробітників поліції та інших представників влади відбуваються відносно часто. У більшості випадків вони призводять до матеріальних збитків, але не до травм.

Нещодавно суд в Британії засудив до семи років ув’язнення громадянина України Романа Лавриновича за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних з британським прем’єром Кіром Стармером у травні минулого року.

11 травня стався підпал багатоквартирного будинку, де колись мешкав глава британського уряду, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства.

ЗМІ повідомляли, що одного з чотирьох підозрюваних у підпалі майна, пов’язаного зі Стармером, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.