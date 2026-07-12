Второй по величине город Португалии вводит бесплатный проезд в общественном транспорте

В португальском городе Порту решили ввести бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для местных жителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Второй по величине город Португалии вводит бесплатный проезд во всем общественном транспорте агломерации Порту.

Эта мера была предвыборным обещанием действующего главы муниципалитета Педру Дуарте, который победил на последних местных выборах во главе коалиции PSD/CDS-PP/IL.

Дуарте заявил, что "финансовые затраты оцениваются в 20–25 миллионов евро в год". Поэтому мэр допускает повышение туристического сбора до 4 евро – "до уровня Лиссабона" – как один из способов финансирования проекта.

Мэрия рассчитывает, что бесплатный проезд для всех жителей сделает передвижение по городу и за его пределами более эффективным.

Принятая в Порту мера распространяется на весь транспорт сети Andante (метро Порту, автобусы компании STCP и сети Unir, городские поезда Порту, трамвай и суда будущей переправы между Порту и Вила-Нова-де-Гая).

Напомним, в декабре Испания анонсировала новый единый проездной билет, который можно будет использовать без ограничений на большинстве видов общественного транспорта независимо от города или региона по фиксированной цене 60 евро в месяц.

В Германии с 2023 года начал действовать так называемый "немецкий билет" (Deutschlandticket) – универсальный месячный проездной для общественного транспорта на всей территории страны, который стоит 49 евро.