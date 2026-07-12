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Трамп відреагував на смерть сенатора Грема

Новини — Неділя, 12 липня 2026, 11:22 — Ірина Кутєлєва

Президент США Дональд Трамп прокоментував смерть сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним з його найвідданіших союзників.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що Грем був "одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав".

"Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Ми будемо дуже сумувати за Ліндсі. Подробиці та інформація про поховання будуть оголошені пізніше", – додав президент США.

 

Раніше стало відомо, що сенатор Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.

При цьому варто зазначити, що 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого  зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Сенатор говорив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.  

Він також відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення. 

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Трамп США
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