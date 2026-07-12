Трамп відреагував на смерть сенатора Грема
Президент США Дональд Трамп прокоментував смерть сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним з його найвідданіших союзників.
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".
Трамп зазначив, що Грем був "одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав".
"Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Ми будемо дуже сумувати за Ліндсі. Подробиці та інформація про поховання будуть оголошені пізніше", – додав президент США.
Раніше стало відомо, що сенатор Грем помер внаслідок короткої та раптової хвороби.
При цьому варто зазначити, що 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні, в ході якого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Сенатор говорив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.
Він також відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.