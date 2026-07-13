Зеленский: следующая встреча "коалиции решительных" пройдет в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "коалиции решительных" договорились провести следующую встречу в Украине.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и Великобритании в понедельник, 13 июля, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что 13 июля к встрече присоединились 40 участников, в том числе была представлена и Молдова. В ходе встречи лидеры, среди прочего, обсудили подготовку украинской энергетики к зиме.

"Важно, что мы договорились провести следующую встречу "коалиции решительных" в Украине", – сказал украинский президент.

В этот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже объявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине лицензии на производство своих ракет.

Также он заявил, что Украина планирует приобрести французские истребители Rafale, а также рассказал, когда первые из них должны появиться в украинском небе.