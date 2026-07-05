Трамп заявив, що прем'єр Ізраїлю попросив про зустріч у Білому домі

Американський президент Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до нього з проханням про зустріч у Білому домі.

Про це він сказав Axios у телефонному інтерв’ю, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що зустріч із Нетаньягу може відбутися вже наступного тижня після повернення Трампа з саміту НАТО.

"Ми дуже добре ладнаємо. [Нетаньягу] знає, хто тут головний", – сказав він.

В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю повідомили, що Нетаньягу зателефонував Трампу, щоб привітати його з 250-ю річницею Дня незалежності Сполучених Штатів.

"Під час розмови прем’єр-міністр зазначив, що Сполучені Штати є гарантом глобальної свободи, і що Ізраїль високо цінує тісні відносини між двома країнами. Прем’єр-міністр Нетаньягу та президент Трамп домовилися незабаром зустрітися у Сполучених Штатах", – додали в офісі прем’єра.

Варто зазначити, що ще на початку червня Трамп попередив Нетаньягу, що в разі продовження ударів по Ірану, той може опинитися в ізоляції.

17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

23 червня в Конгресі США вперше пройшла голосування в обох палатах символічна резолюція із закликом до президента Дональда Трампа зупиняти війну з Іраном. Документ закликає Трампа відкликати американські сили, що ведуть бойові дії проти Тегерана, якщо тільки він не отримає відкритий дозвіл на продовження війни з боку Конгресу, або не буде оголошено війну.

27 червня американські військові завдали удару по Ірану у відповідь на удар іранського безпілотника по вантажному судні в Ормузькій протоці, при цьому кожна зі сторін звинувачує іншу в порушенні умов перемир’я.