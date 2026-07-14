Макрон нагородив Стармера орденом за лідерство у "коаліції рішучих"

Президент Франції Емманюель Макрон нагородив прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який скоро йде у відставку, орденом Почесного легіону – національну нагороду Франції.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначаєьтся, Стармер став першим прем’єр-міністром Великої Британії, якому французький президент вручив орден Почесного легіону на знак визнання його співпраці з Францією у сфері європейської безпеки.

Макрон нагородив Стармера цієї відзнакою за його провідну роль у створенні "коаліції рішучих".

"Я вдячний за ваше особисте лідерство та вашу відданість не лише вашій країні, а й безпеці нашої Європи, України, двостороннім відносинам, а також за вашу порядність", – сказав Макрон.

Фото: The Guardian

Єдиним іншим прем’єр-міністром Великої Британії, який отримав подібну нагороду – на вищому рівні, Великий Хрест Ордена Почесного легіону – був Вінстон Черчилль у 1958 році в знак визнання його лідерства та тісних зв’язків із Францією під час Другої світової війни.

Варто зазначити, що 13 липня Стармер оголосив про укладення угоди, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах ініціативи ЄС щодо виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Ще у травні стало відомо, що Велика Британія готується розпочати переговори щодо приєднання до плану ЄС з надання Україні допомоги на суму 90 млрд євро.

Тоді речник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що Британія має виконати для цього три умови.