СМИ: Трамп призвал Нетаньяху вывести израильские войска из Сирии и Ливана

Американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил, что Израиль должен начать вывод своих войск из Сирии.

Об этом Axios сообщили американские и израильские чиновники, пишет "Европейская правда".

Американский чиновник сообщил, что Трамп сказал Нетаньяху, что присутствие израильских военных на сирийской территории создает напряженность и может привести к эскалации конфликта.

"Они не хотят, чтобы вы там были. Вам следует передислоцировать войска", – сказал Трамп.

По словам собеседника, то же самое касается и Ливана.

Как отмечается, телефонный разговор между Трампом и Нетаньяху состоялся на следующий день после встречи президента со своим сирийским коллегой Ахмадом аль-Шараа на полях саммита НАТО в Турции.

Стоит отметить, что ещё в начале июня Трамп предупредил Нетаньяху, что в случае продолжения ударов по Ирану тот может оказаться в изоляции.

Также в начале июля Трамп заявил, что премьер-министр Израиля обратился к нему с просьбой о встрече в Белом доме.