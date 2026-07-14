Албания впервые временно закрыла участки на пути в ЕС

Албания сделала новый шаг в процессе вступления в Европейский Союз и предварительно закрыла первые переговорные разделы, касающиеся науки и исследований, образования и культуры, а также внешних отношений.

Об этом сообщили в Совете Европейского Союза, пишет "Европейская правда".

Речь идет о главах 25 "Наука и исследования", 26 "Образование и культура" и 30 "Внешние отношения".

"Это значительное достижение свидетельствует о приверженности Албании и ЕС продолжению курса на европейскую интеграцию страны", – заявил министр Ирландии по вопросам европейских дел и обороны Томас Бирн.

Он также призвал Тирану продолжать реализацию ключевых реформ, необходимых для дальнейшего продвижения в переговорах с ЕС.

В целом Албания уже открыла все 33 переговорных раздела в рамках процесса вступления в ЕС.

В то же время в ЕС подчеркнули, что договоренности по отдельным разделам не являются окончательными, пока не будет достигнуто общее согласие по всем направлениям переговоров.

Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

Это произошло после того, как в 2024 году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.

В Албании ранее подчеркнули, что готовы пойти "на всё", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие её права национального вето в течение испытательного срока.