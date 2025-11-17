ЄС відкрив з Албанією останній кластер переговорів про її вступ

Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

У понеділок було відкрито так званий кластер 5, який стосується ресурсів, сільського господарства та згуртованості.

Цей кластер є останнім із шести, що донині залишався невідкритим, і охоплює, зокрема, сільське господарство та рибальство, безпеку харчових продуктів та політику згуртованості.

"Сьогоднішній крок – відкриття останнього переговорного кластера з Албанією – демонструє прагнення країни до подальшого просування на шляху до членства в ЄС", – прокоментувала данська міністерка у справах Європи Марі Б’єрре.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос відзначила, що Албанія продемонструвала безпрецедентну швидкість у переговорах про вступ, то що цей успіх є результатом багаторічних важких реформ.

"Відкриття всіх шести кластерів переговорів лише за 13 місяців є також найсильнішим свідченням особистої відданості прем'єр-міністра Еді Рами. Ми обоє є дітьми регіону, де смак свободи сформував наші шляхи", – заявила Кос, яка є представницею Словенії.

Вона також закликала Албанію прискоритися, особливо в таких критичних сферах, як реформа правосуддя, незалежність судової влади, боротьба з корупцією, право власності, питання меншин та свобода ЗМІ.

Нагадаємо, торік шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії, чий рух блокує Болгарія. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.

15 жовтня 2024 року у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів – це стало початком фактичних переговорів про членство країни.