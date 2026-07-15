Вероятный преемник Стармера пообещал быть откровенным с Трампом

Энди Бернем, который, как считается, станет следующим премьер-министром Великобритании после отставки Кира Стармера, заявил, что планирует быть "откровенным" со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в среду, 15 мая, сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бернем заявил, что будет полагаться на свою личность, чтобы поддерживать стабильность в отношениях с Трампом.

"Речь идет об уважении к должности, к отношениям – отношениям между Великобританией и США. Но если вы с чем-то не согласны, нужно об этом говорить, но делать это так, чтобы в определенной степени пойти ему навстречу", – сказал Бернем.

Он также выразил надежду на то, что обладает "характером", который позволит ему говорить с Трампом "очень откровенно".

"Мне хотелось бы думать, что у меня есть определенная личность, и я буду говорить с ним очень откровенно – так же, как, на мой взгляд, он любит, чтобы с ним общались", – добавил Бернем.

Стоит отметить, что президент США с самого начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Трамп даже намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

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