Трамп перейменував Пентагон на Міністерство війни

Американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of war).

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на відповідний указ.

В указі, який підписав Трамп 5 вересня вказується, що 7 серпня 1789 року президент США Джордж Вашингтон підписав закон про створення Міністерства війни Сполучених Штатів для нагляду за діяльністю та підтримкою військових і морських справ.

"Саме під цією назвою Міністерство війни, разом із пізніше створеним Міністерством військово-морських сил, виграло війну 1812 року, Першу світову війну та Другу світову війну, вселяючи повагу та впевненість у військових силах нашої країни та забезпечуючи свободу і процвітання для всіх американців. Засновники обрали цю назву, щоб продемонструвати світові нашу силу та рішучість", – йдеться в указі.

Зазначається, що назва "Міністерство війни", більша ніж "Міністерство оборони" – вона "гарантує мир через силу, оскільки демонструє здатність і готовність воювати і перемагати у війнах від імені нашої країни в будь-який момент, а не тільки захищатися".

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – і може бути визнаний за цим титулом в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

Це найменування міністерства матиме другорядне значення та не замінюватиме офіційної назви. Таким чином це не потребуватиме схвалення в Конгресі США.

"Ми будемо діяти в наступальному режимі, а не тільки в обороні. Максимальна летальність, а не млява законність. Жорстокий ефект, а не політична коректність. Ми будемо виховувати воїнів, а не тільки захисників", – заявив міністр оборони Піт Гегсет в Овальному кабінеті після того, як Трамп підписав указ.

Нагадаємо, на початку своєї другої каденції американський президент перейменував Мексиканську затоку на Американську, після чого взявся тиснути ЗМІ за відмову використовувати нову назву.