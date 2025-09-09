Шеф Пентагону відвідав засідання "Рамштайн" як "міністр війни"

Очільник Пентагону Піт Гегсет взяв участь в 30-му засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це стало відомо із соцмереж міністра оборони Дениса Шмигаля, пише "Європейська правда".

Як відомо, засідання у форматі "Рамштайн" прошло у вівторок, 9 вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, очільники Міноборони Британії та Німеччини, а також України – Джон Гілі, Борис Пісторіус та Денис Шмигаль – зустрілися у Лондоні, інші учасники долучилися онлайн.

Після засідання групи Шмигаль опублікував світлину зі всіма учасниками у себе в соцмережах.

Скриншот демонструє, що Гегсет безпосередньо брав участь у зустрічі, підписавши себе "міністр війни" ("the secretary of war").

Фото: Telegram

Зазначимо, 5 вересня американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of war).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – і може бути визнаний за цим титулом в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

Нагадаємо, під час "Рамштайну" Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України, а також анонсував початок нової ініціативи із закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.