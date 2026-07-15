Пентагон введет проверку уровня тестостерона у военнослужащих

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Министерство обороны США начнет обследование военнослужащих-мужчин на предмет дефицита тестостерона.

Об этом он сообщил в заявлении, опубликованном в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По его словам, обследования коснутся военнослужащих в возрасте от 30 лет и будут включены в ежегодную медицинскую оценку персонала.

Гегсет заявил, что цель программы – убедиться, что военнослужащие имеют надлежащий уровень тестостерона для "максимальной эффективности".

"Речь не идет об искусственном повышении показателей. Речь идет о восстановлении и оптимизации ваших естественных способностей", – сказал он.

Военнослужащие моложе 30 лет также смогут добровольно пройти такое обследование.

Гегсет назвал инициативу частью концепции "Департамента войны с высоким уровнем тестостерона".

Как пишет Bloomberg, заявление министра соответствует более широким усилиям администрации США по снижению стигматизации, связанной с лечением низкого уровня тестостерона.

Заместительная терапия тестостероном может улучшать уровень энергии, сексуальную функцию, настроение, плотность костной ткани и мышечную массу у мужчин с подтвержденным дефицитом гормона.

В то же время она имеет потенциальные побочные эффекты, в частности может влиять на фертильность, вызывать акне, задержку жидкости в организме, увеличение количества эритроцитов и другие осложнения.

Отмечается, что в 2019 году Национальные институты здоровья США исследовали возможное влияние терапии тестостероном на снижение травматизма и повышение боевой эффективности военнослужащих в экстремальных условиях. В исследовании отмечалось, что такая терапия может помочь преодолеть часть физических и психологических последствий, с которыми сталкиваются военнослужащие при выполнении задач.

Напомним, что в сентябре американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о присвоении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – в официальной переписке, публичных выступлениях, торжественных мероприятиях и нестатутных документах исполнительной власти.

Подробнее об этом в статье: Война для Трампа: что стоит за решением президента США переименовать Пентагон.