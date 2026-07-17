Трамп отклонил часть иска против BBC о клевете

Президент США Дональд Трамп согласился исключить коммерческое подразделение BBC из своего иска о клевете, но при этом требует от BBC компенсации в размере 10 млрд долларов.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Трамп согласился исключить из иска компанию "BBC Studios", которая производит контент, в том числе для BBC.

В иске BBC утверждает, что эпизод программы "Панорама", в котором речь шла о беспорядках в США 6 января 2021 года, производила третья компания.

В судебном документе, поданном в четверг, 16 июля, было подтверждено согласие Трампа на то, что исковые требования к "BBC Studios" должны быть отклонены.

Впрочем, там отмечается, что "Трамп будет продолжать судебное разбирательство своих исковых требований против ответчика – Британской радиовещательной корпорации". Трамп требует компенсации в размере до $10 млрд.

Как ранее сообщалось, 16 марта BBC обратилась к судье с просьбой отклонить иск Трампа на сумму $10 млрд. Судебное рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2027 года.

В декабре 2025 года Трамп подал иск против BBC, утверждая, что документальный фильм программы Panorama изобразил его в "ложном, вводящем в заблуждение, уничижительном, провокационном и злонамеренном" свете.

После скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и глава службы новостей Дебора Тернесс подали в отставку. А корпорация принесла извинения президенту США, но заявила, что не будет выплачивать финансовую компенсацию.

После того как Трамп пригрозил подать иск, председатель совета директоров британской медиакорпорации BBC Самир Шах заявил, что вещательная компания намерена отстаивать свою позицию.