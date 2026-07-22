Чому Євросоюз гальмує затвердження 21-го пакета санкцій і як обмеження б’ють по РФ

Зараз ми перебуваємо на фінішній прямій узгодження 21-го санкційного пакета ЄС проти Росії. Його зосереджено на енергетиці, фінансових послугах, криптовалюті та торгівлі. Пакет розширює чорний список суден тіньового флоту Росії, б'є по десятках банків і криптофірм у третіх країнах, які допомагають росіянам обходити обмеження, перекриває експорт речовин і компонентів для російського ВПК.

Абсолютна більшість положень 21-го пакета уже повністю погоджена.

Про останню, і найскладнішу, проблему на шляху до затвердження чергового пакета санкцій ЄС і те, як західні санкції руйнують російську економіку, читайте в колонці уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка 21-й удар по економіці РФ: як працюють санкції ЄС і чому їх так складно ухвалюють. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки звертає увагу, що найбільш проблемним у 21 пакеті санкцій є пункт про обмеження на транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн.

"Цей пункт безпосередньо зачіпає інтереси великих судноплавних компаній, які володіють потужним флотом танкерів та заробляють на логістиці російських енергоресурсів", – пояснює Власюк.

За його словами, свій комерційний інтерес намагається захистити Греція: виторговує винятки, перехідні періоди або пом'якшення формулювань.

У відповідь на таку позицію багато інших країн справедливо запитують: а чого ви будете заробляти, а ми ні?

"Наразі у Брюсселі думають, що робити. Не прийняти 21-й пакет – катастрофа. Прийняти з задоволенням потреб Афін щодо транспортування російського скрапленого газу – викликати невдоволення майже всіх інших", – пише автор колонки.

Водночас у Києва є простий аргумент: нафтогазові доходи Кремля – це не абстрактні макроекономічні показники чи робочі місця, а пряма конвертація європейських грошей у російські ракети, дрони та снаряди.

"Не може бути іншої позиції, ніж відмова купувати чи перевозити російські енергоносії. Це однаковий справедливий підхід для всіх", – наголошує уповноважений президента України з питань санкційної політики.

За останньою інформацією, додає Власюк, для 21-го пакета санкцій напрацьовано компромісний варіант обмежень, які стосуватимуться російських енергоносіїв.

Щодо російського скрапленого газу, це може бути дозвіл на його перевезення в треті країни для компанії, якщо тристоронній контракт укладено до 2022 року. Також розглядається замороження максимальної ціни на російську нафту на шість місяців.

Автор колонки також нагадує скептикам, що санкційний тиск діє як хронічна хвороба – ефект накопичується поступово, але невідворотно руйнує організм зсередини. У повній версії колонки він деталізував цей вплив.

За його словами, на внутрішньому фінансовому ринку РФ ситуація настільки критична, що російський Мінфін уже чотири тижні поспіль взагалі не може провести аукціони з розміщення облігацій федеральної позики: інвестори просто відмовляються позичати гроші державі-агресору на поточних умовах.

Крім того, Власюк додає, що розмови про те, що інструменти тиску вичерпані, а Захід уперся у стелю своїх можливостей – це міф. Простір для маневру залишається величезним. Уже запустили роботу над 22-м пакетом санкцій.

Докладніше – в колонці Владислава Власюка 21-й удар по економіці РФ: як працюють санкції ЄС і чому їх так складно ухвалюють.