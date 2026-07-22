Почему Евросоюз затягивает утверждение 21-го пакета санкций и как ограничения бьют по РФ

Сейчас мы находимся на финишной прямой согласования 21-го санкционного пакета ЕС против России. Он сосредоточен на энергетике, финансовых услугах, криптовалюте и торговле. Пакет расширяет "чёрный список" судов теневого флота России, наносит удар по десяткам банков и криптофирм в третьих странах, которые помогают россиянам обходить ограничения, перекрывает экспорт веществ и компонентов для российского ВПК.

Абсолютное большинство положений 21-го пакета уже полностью согласовано.

О последней и самой сложной проблеме на пути к утверждению очередного пакета санкций ЕС и о том, как западные санкции разрушают российскую экономику, читайте в колонке уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка 21-й удар по экономике РФ: как работают санкции ЕС и почему их с таким трудом принимают. Далее – краткое изложение колонки.

Автор колонки обращает внимание на то, что наиболее проблемным в 21-м пакете санкций является пункт об ограничениях на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны.

"Этот пункт напрямую затрагивает интересы крупных судоходных компаний, которые владеют мощным флотом танкеров и зарабатывают на логистике российских энергоресурсов", – объясняет Власюк.

По его словам, Греция пытается защитить свои коммерческие интересы: добивается исключений, переходных периодов или смягчения формулировок.

В ответ на такую позицию многие другие страны справедливо спрашивают: а почему вы будете зарабатывать, а мы – нет?

"Сейчас в Брюсселе думают, что делать. Не принять 21-й пакет – катастрофа. Принять с учетом потребностей Афин в отношении транспортировки российского сжиженного газа – вызвать недовольство почти всех остальных", – пишет автор колонки.

В то же время у Киева есть простой аргумент: нефтегазовые доходы Кремля – это не абстрактные макроэкономические показатели или рабочие места, а прямая конвертация европейских денег в российские ракеты, дроны и снаряды.

"Не может быть иной позиции, кроме отказа покупать или перевозить российские энергоносители. Это одинаково справедливый подход для всех", – подчеркивает уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

По последним данным, добавляет Власюк, для 21-го пакета санкций разработан компромиссный вариант ограничений, которые коснутся российских энергоносителей.

Что касается российского сжиженного газа, то это может быть разрешение на его перевозку в третьи страны для компаний, если трехсторонний контракт заключен до 2022 года. Также рассматривается возможность замораживания максимальной цены на российскую нефть на шесть месяцев.

Автор колонки также напоминает скептикам, что санкционное давление действует как хроническая болезнь – эффект накапливается постепенно, но неизбежно разрушает организм изнутри. В полной версии колонки он подробно описал это воздействие.

По его словам, на внутреннем финансовом рынке РФ ситуация настолько критическая, что российский Минфин уже четыре недели подряд вообще не может провести аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ): инвесторы просто отказываются одалживать деньги государству-агрессору на текущих условиях.

Кроме того, Власюк добавляет, что разговоры о том, что инструменты давления исчерпаны, а Запад уперся в потолок своих возможностей, – это миф. Пространство для маневра остается огромным. Уже начата работа над 22-м пакетом санкций.

Подробнее – в колонке Владислава Власюка 21-й удар по экономике РФ: как работают санкции ЕС и почему их с таким трудом принимают.