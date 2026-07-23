ЗМІ: Трамп близький до прийняття рішення щодо "масштабного удару" по Ірану

У четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що він серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій в Ірані – зокрема, ударів, які за масштабами перевищуватимуть ті, що були здійснені під час операції Epic Fury.

Про це він сказав у короткому інтерв’ю Axios, передає "Європейська правда".

Трамп визнав, що таке рішення матиме наслідки, і наголосив, що ще не прийняв остаточного рішення.

"Я розглядаю можливість масштабного удару. Більшого, ніж будь-коли раніше. Я близький до прийняття рішення. Ми повністю готові до цього", – заявив президент.

Трамп зазначив, що Ізраїль "приєднається за дві хвилини, якщо я їх попрошу", але додав, що "нам нікого не потрібно", щоб розпочати нову операцію проти Ірану.

Він також зазначив, що участь Ізраїлю в ударах матиме "наслідки", натякаючи на іранську відплату проти Ізраїлю.

Трамп не назвав кінцевого терміну для прийняття рішення. Двоє інших американських посадовців підтвердили, що рішення ще не ухвалено і військовим не надано жодних нових наказів.

Нинішня ескалація конфлікту призвела до того, що ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель. Повернення до повномасштабної війни є вкрай непопулярним у США.

Трамп заявив, що іранці "хочуть вести переговори", але наразі не готові укласти угоду.

"Вони ще не відчули достатнього болю", – сказав він.

Тим часом Палата представників США вдруге закликала президента Дональда Трампа припинити війну проти Ірану, при цьому кілька республіканців пішли всупереч позиції власного керівництва та підтримали цю резолюцію.

У червні Сенат схвалив подібну резолюцію 50 голосами проти 48. Однак Трамп прибув до Капітолійського пагорба, щоб дорікнути республіканцям за такий результат, і наступного дня вони проголосували ще раз, відхиливши заклик припинити воєнні дії.

Попередні голосування в Конгресі не завадили Трампу продовжувати війну з Іраном.