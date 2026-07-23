СМИ: Трамп близок к принятию решения о "масштабном ударе" по Ирану

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что он всерьёз рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций в Иране – в частности, ударов, которые по своим масштабам превзойдут те, что были нанесены в ходе операции "Epic Fury".

Об этом он сказал в кратком интервью Axios, передает "Европейская правда".

Трамп признал, что такое решение будет иметь последствия, и подчеркнул, что еще не принял окончательного решения.

"Я рассматриваю возможность масштабного удара. Большего, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы полностью готовы к этому", – заявил президент.

Трамп отметил, что Израиль "присоединится через две минуты, если я их попрошу", но добавил, что "нам никто не нужен", чтобы начать новую операцию против Ирана.

Он также отметил, что участие Израиля в ударах будет иметь "последствия", намекая на иранское возмездие против Израиля.

Трамп не назвал крайний срок для принятия решения. Двое других американских чиновников подтвердили, что решение еще не принято и военным не даны никакие новые приказы.

Нынешняя эскалация конфликта привела к тому, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. Возвращение к полномасштабной войне крайне непопулярно в США.

Трамп заявил, что иранцы "хотят вести переговоры", но пока не готовы заключить соглашение.

"Они еще не испытали достаточной боли", – сказал он.

Между тем Палата представителей США во второй раз призвала президента Дональда Трампа прекратить войну против Ирана, при этом несколько республиканцев пошли вразрез с позицией собственного руководства и поддержали эту резолюцию.

В июне Сенат одобрил аналогичную резолюцию 50 голосами против 48. Однако Трамп прибыл на Капитолийский холм, чтобы упрекнуть республиканцев за такой результат, и на следующий день они проголосовали ещё раз, отклонив призыв прекратить военные действия.

Предыдущие голосования в Конгрессе не помешали Трампу продолжать войну с Ираном.