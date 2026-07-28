У Польщі відреагували на заяви Путіна про їхню участь у розділі України

В Міністерстві закордонних справ Польщі категорично заперечили заяви господаря Кремля Владіміра Путіна про їхню участь у нібито розділі України, який, за словами російського правителя, має відбутись у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х написав речник польського МЗС Мачей Вевюр.

Представник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця заява Путіна – це "цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками".

"Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України", – підкреслив Вевюр.

За його словами, позиція Польщі залишається незмінною: "ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України".

"Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви", – резюмував речник польського МЗС.

Нещодавно Путін заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі.

"До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно – може, не завтра, не післязавтра, рік, два, 10, 15 – але все історично стане на свої місця", – стверджував російський правитель.

Також варто зазначити, що країнам Балтії, зокрема Литві, довелося спростовувати заяви представника МЗС РФ про нібито підготовку до масової депортації російськомовних мешканців.