Литва відреагувала на фейк РФ про "депортацію російськомовних"

Департамент державної безпеки Литви (ДДБ) відреагував на заяву МЗС РФ про те, що країни Балтії нібито готуються депортувати російськомовних мешканців.

Заяву литовської спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У ДДБ назвали ці твердження черговим пропагандистським випадом Кремля.

"Це черговий пропагандистський випад Росії проти країн Балтії, спрямований на підрив довіри до їхніх демократичних засад, на розкол суспільства за національною ознакою та спробу дискредитувати цих твердих прихильників України у боротьбі з російським агресором на міжнародній арені", – йдеться у відповіді ДДБ.

У литовській спецслужбі наголосили, що це вже не вперше російські пропагандисти поширюють фейки про депортацію російськомовних з країн Балтії.

"Це можна розглядати як елемент давнього, хоча останнім часом і посиленого, пропагандистського наративу Росії про нібито систематичне порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії", – наголосили у відомстві.

Директор департаменту багатостороннього співробітництва з прав людини МЗС РФ Григорій Лук’янцев раніше заявив, що влада країн Балтії готується до масової депортації російськомовних мешканців.

"Прибалтійські держави відкрито готують масову депортацію російськомовних мешканців, розраховуючи, мабуть, таким чином остаточно вирішити "російське питання" та безпрецедентну, особливо для XXI століття, проблему масового безгромадянства на своїх територіях", – сказав Лук’янцев, представляючи доповідь про ситуацію з правами людини в різних країнах.

Варто зазначити, що у травні в російському МЗС заявляли, що хочуть підготувати скаргу проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

У відповідь на це в МЗС Естонії наголосили, що ці заяви мають на меті відвернути увагу від дій самої Росії, зокрема від її атак на цивільні об’єкти в Україні.