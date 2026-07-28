В Польше отреагировали на заявления Путина об их участии в разделе Украины

В Министерстве иностранных дел Польши категорически опровергли заявления главы Кремля Владимира Путина об их участии в якобы предстоящем разделе Украины, который, по словам российского правителя, должен состояться в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём X написал пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

Представитель польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это заявление Путина – "циничная попытка спровоцировать противостояние между союзниками".

"Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине", – подчеркнул Вевюр.

По его словам, позиция Польши остается неизменной: "мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Российская дезинформация не отвлечёт внимание от грубой агрессии Москвы", – резюмировал представитель польского МИД.

Недавно Путин заявил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли.

"Кстати, я уверен, что рано или поздно Украина потеряет эти западные земли. И то, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно – может, не завтра, не послезавтра, год, два, 10, 15 – но всё исторически встанет на свои места", – утверждал российский правитель.

Также стоит отметить, что странам Балтии, в частности Литве, пришлось опровергать заявления представителя МИД РФ о якобы подготовке к массовой депортации русскоязычных жителей.