Опитування у Польщі прогнозує вагому роль новій політсилі експрем’єра Моравецького

Соцопитування у Польщі свідчать, що потенційна нова політсила довкола експрем’єра Матеуша Моравецького після його виходу з партії "Право і справедливість" ("ПіС") може відчутно змінити баланс сил у парламенті та отримати "золоту акцію" у майбутніх коаліційних переговорах.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження громадської думки від IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

За даними опитування, підтримка правоконсервативної "Право і справедливість" станом на кінець липня обвалилася до 17,3%, на 6 процентних пунктів порівняно з початком місяця.

Політсила Моравецького "Розвиток Плюс" вже може розраховувати на 7,4% голосів та пройшла би у парламент. При цьому 86% її прихильників – ті, хто на попередніх виборах голосував за "ПіС", тоді як виборців більш правої "Конфедерації" вона поки не зацікавила.

За словами професора Ягеллонського університету Ярослава Фліса, з таким потенційним розподілом голосів на майбутніх виборах жодна з провідних політсил у Польщі не отримує однозначної більшості, і саме партія Моравецького може отримати "золоту акцію" і зіграти ключову роль у формуванні коаліції.

Підтримка "Конфедерації" дещо просіла, до 12,3%, а ще правіша "Конфедерація польської корони" скандального Гжегожа Брауна залишається з підтримкою 10,9%.

Підтримка "Громадянської платформи" прем'єр-міністра Дональда Туска зросла на 1 відсотковий пункт, до 30,1%; "Нову лівицю" підтримали б 7% респондентів. Польська селянська партія, "Польща 2050" і "Разом" не долають прохідний бар’єр.

Нагадаємо, 24 липня лідер "ПіС" Ярослав Качинський оголосив, що понад 30 членів покинуть політичну силу. Серед них і Матеуш Моравецький, довкола якого сформувалась група депутатів-вигнанців.

Це стало наслідком кількамісячної внутрішньопартійної кризи, деталі якої викладені у статті: Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.