У польській партії "Право і справедливість" стався розкол: виганяють понад 30 депутатів

Лідер головної польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський оголосив у п’ятницю, що понад 30 членів покинуть політичну силу через відмову підписати декларацію про відсутність членства в об’єднаннях, які "займаються політичною діяльністю", у рамках партії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Polsat News.

Відомо, що раніше підписати таку декларацію відмовився також Матеуш Моравецький, колишній прем’єр-міністр Польщі та віцепрезидент "ПіС".

У квітні Моравецький заснував у межах партії асоціацію "Розвиток плюс", при цьому він стверджував, що цей крок спрямований на розширення електоральної бази партії. До цього об’єднання приєднались десятки депутатів "ПіС".

Однак керівництво партії встановило дедлайн (опівночі четверга 23 липня), до якого усі депутати "ПіС" мали письмово підтвердити, що вони не є членами політичних об’єднань на кшталт "Розвиток плюс".

"Близько 30 з гаком депутатів нашої партії вийшли з її лав. Факт очевидний: усі знали, що мають підписати, і водночас усі знали, якими будуть наслідки відмови від підписання", – повідомив Качинський на пресконференції в штаб-квартирі "ПіС" у п’ятницю.

Він заявив, що знав про пропозицію щодо розколу партії, яку висунула "надійна, дуже впливова особа" в "ПіС".

"Справа пов’язана, з одного боку, з асоціацією, але передусім із пропозицією, яка пролунала вже багато тижнів тому, щодо розколу нашої партії. У цій ситуації ми не могли розглядати асоціацію інакше, ніж як елемент саме цього плану, плану розколу партії", – сказав лідер "ПіС".

Качинський переконував, що те, чим займалося об’єднання, можна було робити й у рамках партії, але така пропозиція була відхилена.

Ще в п’ятницю вранці Моравецький в ефірі wPolsce24 заявив, що залишається одним із лідерів "ПіС". У рамках компромісу він запропонував понизити себе до статусу рядового члена партії й піти у відставку з посади віцепрезидента.

"Давайте діяти так, щоб зберегти гідність. Люди, які вступали до "ПіС", не мусять підписувати чергові декларації, – переконував він.

Варто зазначити, що турбулентність у "ПіС" настала трохи більше як за рік до парламентських виборів, які мають відбутися в Польщі восени 2027 року,

Нещодавнє опитування показало, що більшість поляків вважають найкращим кандидатом у прем’єри від партії "Право і справедливість" Матеуша Моравецького.

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