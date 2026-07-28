Опрос в Польше обещает весомую роль новой политсиле экс-премьера Моравецкого

Социологические опросы в Польше показывают, что потенциальная новая политическая сила вокруг экс-премьера Матеуша Моравецкого после его ухода из партии "Право и справедливость" ("ПиС") может существенно изменить баланс сил в парламенте и получить "золотую акцию" в предстоящих коалиционных переговорах.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

По данным опроса, поддержка правоконсервативной партии "Право и справедливость" по состоянию на конец июля обвалилась до 17,3%, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в начале месяца.

Политическая сила Моравецкого "Развитие Плюс" уже может рассчитывать на 7,4% голосов и прошла бы в парламент. При этом 86% её сторонников – те, кто на предыдущих выборах голосовал за "ПиС", тогда как избирателей более правой "Конфедерации" она пока не заинтересовала.

По словам профессора Ягеллонского университета Ярослава Флиса, при таком потенциальном распределении голосов на предстоящих выборах ни одна из ведущих политических сил в Польше не получит однозначного большинства, и именно партия Моравецкого может получить "золотую акцию" и сыграть ключевую роль в формировании коалиции.

Поддержка "Конфедерации" несколько снизилась, до 12,3%, а ещё более правая "Конфедерация польской короны" скандального Гжегожа Брауна по-прежнему пользуется поддержкой в 10,9%.

Поддержка "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска выросла на 1 процентный пункт, до 30,1%; "Новых левых" поддержали бы 7% респондентов. Польская селянская партия, "Польша 2050" и Razem не преодолевают проходной барьер.

Напомним, 24 июля лидер "ПиС" Ярослав Качиньский объявил, что более 30 членов покинут политическую силу. Среди них и Матеуш Моравецкий, вокруг которого сформировалась группа депутатов-изгнанников.

Это стало следствием продолжавшегося несколько месяцев внутрипартийного кризиса, подробности которого изложены в статье: Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.