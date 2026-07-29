Ердоган назвав дезінформацію загрозою національній безпеці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд розглядає дезінформацію як загрозу національній безпеці, і пообіцяв продовжувати зусилля з протидії ній.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву турецького президента наводить Hürriyet Daily News.

Ердоган наголосив, що дезінформація підриває "почуття єдності та довіри" в суспільствах і "загрожує демократіям".

"Сьогодні дезінформація стала... асиметричним фактором, який послаблює почуття єдності та довіри в суспільствах і загрожує демократіям. Ми продовжуватимемо нашу боротьбу з дезінформацією, виходячи з цього розуміння, рішуче та з урахуванням життєво важливого значення цього питання", – заявив Ердоган.

Ердоган також розкритикував соціальні мережі, які, за його словами, "значною мірою визначають, скільки уваги ми приділяємо тій чи іншій темі, як ми підходимо до питань і, часто, які реакції ми отримуємо".

"Крім того, вони спотворюють не лише сьогодення, а й минуле, створюючи уявну історію, безжиттєву, бездушну та поверхневу ідентичність. Поняття, яке найбільше страждає в цьому процесі, – це, безсумнівно, істина", – додав він.

Як відомо, Туреччина регулярно посилює контроль за цифровими платформами, запроваджуючи суворі штрафи та блокування популярних сервісів, таких як Instagram і Discord, на тлі звинувачень у недотриманні місцевого законодавства та з метою захисту суспільних інтересів.

У квітні парламент Туреччини ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.