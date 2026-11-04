Розгром Трампа на виборах, ЄС дав надію Україні, кібератака на Францію: новини дня

У Сполучених Штатах – нищівна поразка Дональда Трампа на проміжних виборах до Конгресу. Він втрачає обидві палати.

Як на це відреагували його однопартійці і європейські політики? Зібрали все, що відомо на дану хвилину.

Друга важлива тема дня – в ЄС представили щорічний звіт щодо розширення. Звіт зарахував Україні рекордне для неї зближення з ЄС попри низький темп реформ.

Все важливе і цікаве за середу, 4 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Розгром Трампа на виборах

Президент США Дональд Трамп втратив контроль на Конгресом.

Його Республіканська партія, за попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США, втратила більшість у Палаті представників і у Сенаті.

Конгресмен-демократ Євген Віндман, активний прихильник України народжений у Києві, переобрався до Палати представників.

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, яка після 2022 року підтримувала військову допомогу Україні, а потім змінила свою позицію, програла вибори до Палати представників.

А до Сенату вперше обрали мусульманина, демократа Абдул Ель-Саєдма. Крім того, демократи отримали сенатора у Канзасі вперше за майже 100 років. Новим сенатором став Адам Гамільтон.

Про те, як Трамп зазнав нищівної поразки на виборах і чи побільшало в Конгресі друзів України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Погано для Трампа, добре для Києва: як вибори змінюють Конгрес і що це означає для України.

Реакція республіканців США

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Він також визнав, що війна в Ірані вплинула на поразки республіканців на виборах.

"Іран був однією з причин. Я про це не думаю. Я вчинив правильно. Я б зробив це знову", – відповів президент на запитання, чи вплинула війна на невдалі результати республіканців на виборах.

Трамп заявив, що він "абсолютно готовий" визнати результати проміжних виборів до Конгресу.

Американська телерадіомережа CBS повідомляє, що президент Сполучених Штатів розглядає відставку міністра оборони Піта Гегсета після поразки республіканців на виборах. Згодом Трамп спростував цю інформацію.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив своїм прихильникам у Луїзіані, що Республіканська партія "зіштовхнулася з серйозними труднощами" на проміжних виборах.

Реакція Європи

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" звинуватила війну в Ірані у поразці Дональда Трампа на виборах.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, коментуючи поразку республіканців в обох палатах Конгресу, заявив, що ультраправа хвиля руйнується.

Він вважає, що незабаром те ж саме відбудеться на виборах в Іспанії, які пройдуть 29 листопада.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що результати проміжних виборів у США є не лише гучною перемогою Демократичної партії, а й перемогою американської демократії.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Крістель Шальдемозе висловила обережний оптимізм щодо наслідків виборів до американського Конгресу для Європи та підтримки України.

"Я обережно оптимістична щодо Європи. Не тому, що тепер усе зміниться на краще, а тому, що це може сприяти підтримці України, "зеленому переходу" та відносинам із зовнішнім світом", – написала Шальдемозе у соцмережах.

Голова комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що Європа не може розслаблятися після результатів виборів до Конгресу США, адже американський президент Дональд Трамп перебуватиме на своїй посаді ще два роки.

ЄС дав надію Україні

Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт про розширення-2026, а також, вперше в історії, представила разом із ним дорожні карти подальшого процесу розширення для чотирьох найбільш просунутих кандидатів. Україна увійшла до четвірки лідерів, разом з Чорногорією, Албанією і Молдовою.

Звіт про розширення зарахував Україні рекордне для неї зближення з ЄС попри низький темп реформ – за рік +4,5 бали.

Єврокомісія пояснила, що у питанні антикорупції оцінка зросла не завдяки діям влади, а всупереч – адже ЄС враховує не лише зміни законів, а й дії українського громадянського суспільства, НАБУ та САП.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що якщо Україна прискорить реформи, вона закриє сім переговорних розділів у 2027 році.

Ба більше, Єврокомісія заявила про реальність завершення переговорів про вступ України в ЄС у 2028 році.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цінує високу оцінку зусиль України на шляху вступу в ЄС і каже про готовність забезпечувати необхідні законодавчі рішення задля процесу вступу до Євросоюзу.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що Україна має шанс знову здивувати ЄС і закрити більше як 7 переговорних розділів у 2027 році.

За його словами, те, що за рік в України не відбулося "відкатів" у реформах, – це вже досягнення.

ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Туреччина розкритикувала звіт ЄС щодо розширення як упереджений і несправедливий.

Щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада прибув з візитом у столицю Іспанії Мадрид.

У Мадриді він планує обговорити підтримку України, зокрема щодо посилення систем ППО.

"Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці", – написав Зеленський в Х.

Також, за словами Володимира Зеленського, найближчим часом Україна контактуватиме з американськими партнерами, щоб досягти прогресу в мирних переговорах.

"Цими днями також заплановані контакти з американською стороною. Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру", – заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США орденом княгині Ольги.

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров заявив, що у середу у Брюсселі відбулися дві важливі зустрічі з партнерами.

Перша зустріч стосувалася "плану процвітання" для України. За його словами, це один із ключових документів, над яким зараз іде робота з партнерами.

Друга зустріч стосувалася фінансування України у 2027 році.

Він додав, що робота продовжиться у четвер з партнерами над гарантіями безпеки для України.

Загрози для Європи

Молдова заявила про порушення повітряного простору безпілотником.

Литва вислала трьох українців, звинувачених у роботі на іноземні розвідки. За словами міністр внутрішніх справ Мартінаса Кателінаса, звинувачені українці займалися зйомкою стратегічних об’єктів.

Литва та Німеччина домовилися розширити оборонну співпрацю.

У Польщі будують завод з виробництва ракетних боєприпасів.

Суд ЄС відхилив позов Росії з вимогою скасувати заборону її суднам входити в європейські порти.

У Франції кібератака на холодильне обладнання зачепила об’єкти зберігання плазми крові.

Решта новин

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Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте вирішив піти з посади після останньої залізничної катастрофи. За словами прем’єр-міністра Педро Санчеса, міністерство транспорту очолить міністр економіки Карлос Куерпо.

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