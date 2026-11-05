Бернем сподівається, що вибори у США сприятимуть боротьбі зі зростанням вартості життя

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що результати проміжних виборів у США дозволять світу зосередитися на питанні зростання вартості життя.

Його слова передає BBC, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами під час саміту лідерів Співдружності, британський прем’єр пообіцяв домагатися врегулювання війн на Близькому Сході та в Україні після виборів у США, на яких республіканці Дональда Трампа зазнали значних втрат.

Він зазначив, що не зможе полегшити тиск, пов’язаний із вартістю життя, доти, доки не буде вирішено конфлікт США з Іраном.

Коментуючи результати виборів до Конгресу, Бернем зазначив, що виборці у США дали зрозуміти – вони хочуть бачити, "як світ об’єднується і зосереджується на речах, які мають значення для людей".

"Президент Трамп прийняв результати, і я вважаю, що світ тепер має можливість об’єднатися навколо проблеми, яка стосується нас усіх, а саме – вартості життя.Саме це питання я поставив у центр уваги протягом перших трьох місяців на Даунінг-стріт, і ми вже вжили заходів", – заявив глава британського уряду.

Водночас Бернем визнав, що для вирішення цієї проблеми необхідно завершити війни на Близькому Сході та в Україні.

"Саме на цьому ми маємо зосередитися зараз, і я сподіваюся, що світ знайде час для цього. І, безперечно, під час моїх розмов із лідерами я проситиму всіх саме про це", – заявив прем’єр.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані частково стала причиною масштабних поразок республіканців на проміжних виборах.

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