Турецький парламент обмежив доступ до соцмереж дітям до 15 років

Турецький парламент у середу ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Його ухвалення відбулося через тиждень після того, як 14-річний хлопчик убив дев'ятьох учнів та вчителя в середній школі в Кахраманмараші. Поліція розслідує діяльність у мережі зловмисника, який також загинув, щоб з'ясувати мотиви нападу.

Законопроєкт зобов'яже соціальні мережі встановлювати системи перевірки віку, надавати інструменти батьківського контролю та вимагатиме від компаній оперативно реагувати на контент, який вважається шкідливим.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повинен тепер схвалити законопроєкт протягом 15 днів, щоб він набув чинності. Після вбивств у Кахраманмараші він заявив про необхідність зменшити онлайн-ризики для безпеки та приватності дітей.

"Ми живемо в період, коли деякі додатки для обміну цифровим контентом розбещують уми наших дітей, а соціальні мережі, відверто кажучи, перетворилися на вигрібні ями", – сказав він у телевізійному зверненні в понеділок.

Головна опозиційна партія, Республіканська народна партія (CHP), розкритикувала цей крок, заявивши, що дітей слід захищати "не заборонами, а політикою, заснованою на правах".

Згідно із законом, цифрові платформи, такі як YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші, повинні будуть заборонити дітям віком до 15 років відкривати акаунти та запровадити батьківський контроль, який регулюватиме доступ дітей. Компанії, що розробляють онлайн-ігри, також будуть зобов’язані призначити представника в Туреччині, щоб гарантувати дотримання нових правил.

