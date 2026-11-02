Як українці змусили Єврокомісію побачити прогрес в Україні і що нам обіцяють у 2027 році

Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, а також, вперше в історії, представила разом із ним дорожні карти подальшого процесу розширення для чотирьох найбільш просунутих кандидатів, і Україна увійшла до цієї четвірки.

Причому щодо України цей документ – явно оптимістичніший за очікування і точно амбітніший за темп реформ, який демонструє Київ. Але у Брюсселі пояснюють, що бачать пришвидшення процесів і розраховують на збереження тренду.

Із звітом склалася парадоксальна ситуація. Єврокомісія визнає, що реформи в Україні за останній рік суттєво сповільнилися – але оцінка готовності України до вступу зросла, причому найбільше за всі роки.

Докладно про те, що показав звіт і коли очікують завершення переговорів про вступ України за найоптимістичніших умов, – в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм. Далі – стислий її виклад.

Ще кілька років тому, коли Україна лише рухалася до відкриття вступних переговорів, у ЄС тривала дискусія про реальність значного розширення.

Та зараз, коли в Євросоюзі офіційно оформився розподіл країн-кандидатів на реальних і номінальних, можна визнати, що ЄС вже готовий до розширення.

З усіх кандидатів Єврокомісія за згодою усіх держав-членів виділила четвірку перспективних – це Чорногорія, Албанія, Молдова і Україна.

4 листопада у Брюсселі представили дорожні карти, часові рамки щодо того, як кожна з них буде рухатися до вступу.

Україна, нагадаємо, ще не завершила відкриття переговорних кластерів; два останніх, і найскладніших, чекають на згоду Угорщини. Утім, усі співрозмовники "ЄП" в Києві та Брюсселі впевнені, що це точно відбудеться до кінця року.

Та найбільш амбітне завдання щодо України поставлене на 2027 рік.

Єврокомісія чекає, що в першій його половині Україна отримає позитивний звіт про виконання IBAR – тобто "фундаментальних" бенчмарків. Це дозволить Києву перейти до закриття вступних переговорів.

Дорожня карта ставить за мету закрити у 2027 році сім переговорних глав (освіта і культура, інтелектуальна власність, соціальна політика, підприємництво та промполітика, наука та дослідження, зовнішні відносини, зовнішня і безпекова політика).

Першу з цих глав Комісія хоче закрити вже у першому півріччі; на практиці це означає, що Україна має завершити виконання реформ для IBAR і передати в Брюссель звіт про це вже у квітні; як максимум – на початку травня.

Офіційний Київ ще амбітніший. Утім, нинішні темпи реформ в Україні свідчать, що навіть плани Єврокомісії – украй амбітні.

Єврокомісія констатує, що за вісьмома главами темпи реформ суттєво скоротилися навіть порівняно з 2025 роком. Прогрес і досі не є достатнім як для держави, що претендує на вступ за кілька років, але при цьому він більший, ніж будь-коли (за рік +4,5 бали).

Для того щоб "витягти" хорошу оцінку для України за розділами 23 і 24, довелося взяти до уваги реформи, які були здійснені вже восени 2026 року.

Крім того, Єврокомісія пояснила, що у питанні антикорупції оцінка зросла не завдяки діям влади, а всупереч – адже ЄС враховує не лише зміни законів, а й дії українського громадянського суспільства, НАБУ та САП.

Причому, у Брюсселі додають: ЄС свідомий того, наскільки серйозними є проблеми.

Пошук креативних шляхів, які дозволяють представити Україну в кращому світлі, має дві ключові причини: Україна вступає до Євросоюзу за умов повномасштабної війни; у ЄС немає бажання розривати пару України і Молдови навіть попри кращу готовність Кишинева.

Головне питання – чи захоче Україна, а передусім її парламент, робити необхідні кроки задля вступу в ЄС, чи повернеться на шлях гальмування реформ попри наслідки цього.

Єврокомісія заявила про реальність завершення переговорів про вступ України в ЄС у 2028 році.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм.