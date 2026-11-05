Опитування: понад 70% британців сприймають США як серйозну загрозу для світового миру

Понад 70% британців сприймають США за серйозну загрозу для світового миру, що більш ніж удвічі перевищує показник дворічної давнини.

Про це свідчать дані опитування щорічного опитування "British Social Attitudes", яке оприлюднив Національний центр соціальних досліджень, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Опитування свідчить, що 74% британців сприймають США як серйозну загрозу для світового миру, порівняно з 36% у 2024 році. Що прикметно: Китай такою загрозою вважають 62% респондентів, а Росію – 89%.

Ще дослідження виявило, що 78% британців сприймають Ізраїль як загрозу, тоді як 75% вважають, що Іран також становить ризик для світового миру.

Опитування також показало, що 42% британців вважають, що інтересам країни найкраще слугують "тісніші відносини із Західною Європою", тоді як лише 9% вважають, що їм найкраще слугують тісніші зв’язки зі США.

На конкретне запитання, що відповідає військовим та оборонним інтересам Великої Британії, 37% опитаних вибрали Західну Європу, 14% – США, а 39% відповіли: "обидва варіанти однаково".

Також 56% респондентів підтримали збільшення видатків на оборону Великої Британії.

Авторка звіту Софія Гастон зазначила, що в останні роки у Великій Британії відбувся "психологічний зсув", спричинений, за її словами, "війною в Європі, нестабільністю на Близькому Сході, стратегічною конкуренцією з Китаєм та сумнівами щодо американського лідерства".

Раніше писали, що британці хотіли б, щоб на проміжних виборах у США перемогли демократи, і вважають, що перемога республіканців буде більш ризикованою для світу.

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