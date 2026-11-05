Німецька прокуратура розслідує раптову смерть віцепрем’єра Баварії

Міністр економіки та заступник прем’єр-міністра німецької землі Баварія Губерт Айвангер був знайдений мертвим у берлінському готелі.

Про це повідомляє Die Welt, передає "Європейська правда".

55-річного очільника партії "Вільні демократи" знайшли мертвим у готелі Neuer Fritz увечері 4 листопада. Того ж дня він мав виступити з промовою на відкритті берлінського офісу своєї партії, однак скасував захід через стан здоров'я.

Берлінська прокуратура та відділ з розслідування вбивств Берлінського земельного управління кримінальної поліції розпочали розслідування обставин смерті політика. Мета полягає в тому, щоб "встановити конкретну причину та обставини смерті та виключити будь-яку можливу неправомірну дію", пояснили слідчі.

Айвангер обіймав посаду міністра економіки в кабінеті Маркуса Зьодера (ХСС), а також був його заступником.

Нагадаємо, днями у Монако затримали громадянина України у справі про смерть 29-річного Антуана де Массі – члена князівської родини, який був знайдений мертвим наприкінці жовтня.

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