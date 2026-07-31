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Глава МЗС Естонії поговорив з Сікорським через російську ракету у Польщі

Новини — П'ятниця, 31 липня 2026, 18:46 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розповів про розмову з польським колегою Радославом Сікорським після інциденту, коли російська крилата ракета залетіла до Польщі та впала в полі у Люблінському воєводстві. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Тсахкна зазначив, що інцидент 29 липня з потраплянням російської ракети на польську територію є новим нагадуванням, що загарбницька війна РФ є проблемою не тільки України, але також загрозою для НАТО і ЄС. 

"Запевнив міністра Сікорського, що Естонія – твердо на боці Польщі. Європа має посилити тиск на Кремль, а не послаблювати його. Ми продовжимо посилювати колективну оборону НАТО й підтримувати Україну, доки Росія не припинить свою війну, не виведе війська і не отримає повну відповідальність за свої дії", – заявив очільник МЗС Естонії. 

Нагадаємо, 31 липня у Польщі підтвердили, що ракету ідентифікували як російську Х-101, виготовлену в другому кварталі 2026 року у Підмосков’ї.

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Естонія Польща Війна з РФ
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