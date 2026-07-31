У Польщі впала ракета Х-101, вироблена у другому кварталі 2026 року в Московській області

Слідчі у Польщі встановили місце та час виробництва російської ракети Х-101, яка 30 липня розбилась у Люблінському воєводстві.

Як пише "Європейська правда", про це сказав у п’ятницю речник окружної прокуратури в Любліні, прокурор Марчин Козак, його цитує Polsat News.

Козак повідомив, що з ранку п’ятниці триває огляд та каталогізація вилучених уламків ракети, яка в четвер вранці впала в селі Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві. У цих заходах також бере участь фахівець з України.

"Ці попередні заходи з огляду залишків, виявлених на місці події, дозволили нам уже зробити категоричні висновки щодо того, з яким об’єктом ми мали справу", – сказав прокурор.

Як він повідомив, було підтверджено, що це була російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Наступним етапом розслідування стануть допити свідків та вилучення всіх записів, які можуть допомогти відтворити траєкторію польоту ракети.

Речник також повідомив, що в п’ятницю буде офіційно розпочато розслідування щодо створення загрози авіакатастрофи, яка могла становити небезпеку для життя та здоров’я багатьох людей або майна значного розміру. Розслідування також охоплюватиме порушення польського повітряного простору без необхідного дозволу.

За створення загрози катастрофи в повітряному русі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Речник прокуратури водночас визнав, що висунення комусь звинувачень може виявитися складним через обмежену співпрацю з владою Росії.

"Однак це не звільняє нас від обов’язку зібрати доказовий матеріал і розпочати розслідування. Ми виконуємо свої обов’язки, а щодо того, яким буде його результат, ще зарано робити висновки", – підкреслив він.

Нагадаємо, польський прем’єр Дональд Туск, коментуючи падіння ракети РФ у Люблінському воєводстві, зазначив, що немає підстав вважати, що саме Польща була її ціллю.

Президент Польщі Кароль Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту з російською ракетою і не скликатиме засідання Ради національної безпеки.