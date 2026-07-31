Глава МИД Эстонии поговорил с Сикорским по поводу российской ракеты в Польше

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна рассказал о разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским после инцидента, когда российская крылатая ракета залетела на территорию Польши и упала в поле в Люблинском воеводстве.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своём X.

Тсахкна отметил, что инцидент 29 июля с попаданием российской ракеты на польскую территорию является новым напоминанием о том, что захватническая война РФ является проблемой не только для Украины, но и угрозой для НАТО и ЕС.

On the night of 29 July, a Russian cruise missile struck Polish territory – a stark reminder that Russia’s war of aggression threatens not only Ukraine, but the security of NATO and the European Union.



I assured FM @sikorskiradek that Estonia stands firmly with Poland.



Europe… – Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 31, 2026

"Заверил министра Сикорского, что Эстония твёрдо на стороне Польши. Европа должна усилить давление на Кремль, а не ослаблять его. Мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и поддерживать Украину, пока Россия не прекратит свою войну, не выведет войска и не понесет полную ответственность за свои действия", – заявил глава МИД Эстонии.

Напомним, 31 июля в Польше подтвердили, что ракету идентифицировали как российскую Х-101, изготовленную во втором квартале 2026 года в Подмосковье.

Российского посла вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.