Укр Рус Eng

Глава МИД Эстонии поговорил с Сикорским по поводу российской ракеты в Польше

Новости — Пятница, 31 июля 2026, 18:46 — Мария Емец

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна рассказал о разговоре с польским коллегой Радославом Сикорским после инцидента, когда российская крылатая ракета залетела на территорию Польши и упала в поле в Люблинском воеводстве.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своём X.

Тсахкна отметил, что инцидент 29 июля с попаданием российской ракеты на польскую территорию является новым напоминанием о том, что захватническая война РФ является проблемой не только для Украины, но и угрозой для НАТО и ЕС.

"Заверил министра Сикорского, что Эстония твёрдо на стороне Польши. Европа должна усилить давление на Кремль, а не ослаблять его. Мы будем продолжать укреплять коллективную оборону НАТО и поддерживать Украину, пока Россия не прекратит свою войну, не выведет войска и не понесет полную ответственность за свои действия", – заявил глава МИД Эстонии.

Напомним, 31 июля в Польше подтвердили, что ракету идентифицировали как российскую Х-101, изготовленную во втором квартале 2026 года в Подмосковье.

Российского посла вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Польша Война с РФ
Реклама: