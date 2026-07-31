В МЗС Польщі розповіли про виклик посла Росії через падіння ракети Х-101

Посол Росії в Польщі Георгій Міхно, якого викликали до польського Міністерства закордонних справ через падіння російської ракети на Люблінщині, отримав ноту протесту.

Про це агенції PAP розповів речник МЗС Польщі Мачей Вевюр, пише "Європейська правда".

Посла РФ викликали в МЗС Польщі у п’ятницю, 31 липня, через інцидент з падінням російської ракети на польській території під час атаки на Україну в ніч проти 30 липня.

Там дипломат отримав ноту протесту від заступника державного секретаря МЗС та радника з національної безпеки Роберта Купецького. Польська сторона висловила послу засудження дій Росії та закликала Москву припинити діяльність, "яка становить загрозу для життя та безпеки поляків і польок, а також несе ризик катастрофи в авіаційному русі".

"Посол почув від нас, що ми однозначно засуджуємо ворожі дії, спрямовані проти безпеки суверенної держави та її громадян…Ми наголосили, що будь-яка ескалація на кордоні ЄС та Північноатлантичного альянсу є неприйнятною", – додав речник Міністерства закордонних справ Польщі.

Як повідомлялося, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що російська ракета, яка впала на Люблінщині, була умисно спрямована на Польщу.

Також Туск після інциденту з падінням ракет в Польщі анонсував, що найближчим часом Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.