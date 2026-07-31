Зеленский рассказал о звонке вице-президента США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что 31 июля "получил хороший звонок" от Джей Ди Венса и намекнул, что ключевой темой разговора были ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

Received a good phone call from the Vice President of the United States, @JDVance. We followed up on our recent meeting with President Trump in Washington, which was positive and productive. As Russia's air attacks on our country continue unabated, air defense – specifically… pic.twitter.com/eK9pKbeGtR – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2026

"Обсудили итоги нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне – позитивной и продуктивной. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО – а именно перехватчики для "Пэтриотов" против баллистических ракет – остается основным приоритетом", – рассказал он.

Также обсуждали последствия российской войны для мировых рынков.

"Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все, что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и нашего народа", – добавил президент.

Напомним, перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что "еще не решил", разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для "Патриотов".

По данным СМИ, во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля Зеленский просил Трампа предоставить Украине разрешение использовать систему Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.