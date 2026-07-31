Трамп вже "не впевнений", чи дозволить Україні виробляти ракети до Patriot

Американський президент Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до Patriot.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Система протиповітряної оборони Patriot має вирішальне значення для здатності України перехоплювати російські балістичні ракети, спрямовані на Київ та інші міста. На початку липня на полях саміту НАТО президент США сказав українському лідеру Володимиру Зеленському, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Втім, зараз президент США сказав, що "не впевнений", чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot та зазначив, що ще "розглядає це питання".

"Це надзвичайно потужна зброя, і (...) ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми насправді не видаємо ліцензій на обладнання", – сказав він.

Трамп повідомив, що його увага зосереджена на припиненні війни Росії в Україні. Зокрема він зазначив, що його двоє спецпосланців, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, найближчими днями вперше відвідають Україну.

"Простіше кажучи, ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Я не шукаю ракет. Ми шукаємо миру", – сказав американський президент.

Коментарі Трампа пролунали лише через два дні після того, як він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО Patriot.

Також Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".