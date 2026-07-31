Зеленский подписал Соглашение о свободной торговле с Турцией

Президент Владимир Зеленский в пятницу подписал закон, ратифицирующий Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом говорится в описании законопроекта на сайте Верховной Рады, сообщает "Европейская правда".

Таким образом, законопроект №0340 о ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики официально стал законом.

Соглашение между странами будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества и расширит рынки сбыта для украинских и турецких производителей. Среди прочего, документ предусматривает взаимную отмену пошлин на ряд товаров.

Верховная Рада ратифицировала Соглашение 14 июля.

В свою очередь, Турция ратифицировала Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной 2 августа 2024 года.

Соглашение о зоне свободной торговли Украина и Турция подписали еще 3 февраля 2022 года, а подготовка к этому велась 15 лет.

Подробнее об этом документе читайте в статье Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой.